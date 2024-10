Il Fenerbahce si è riservato il 50% sulla rivendita di Krunic

vedi letture

Oggi Rade Krunic tornerà a San Siro da titolare della Stella Rossa. Qualcosa di incredibile considerando che solamente dodici mesi fa era uno dei preferiti di Stefano Pioli - che si era battuto per tenerlo al Milan e non farlo accettare sirene più importanti economicamente - salvo poi scegliere la corte del Fenerbahce a gennaio, anche in virtù di un accordo molto interessante. Tre milioni di euro per due anni e mezzo, stipendio praticamente raddoppiato per chi ne percepiva solo 1,5.

Doveva essere il grande colpo del Fenerbahce. Non si è rilevato tale visto che in Turchia non è mai riuscito a lasciare il segno, se non in negativo. Per questo in estate, nonostante qualche tentativo da parte di José Mourinho di recuperarlo, c'è stata la sua cessione a titolo definitivo alla Stella Rossa. Gratuitamente, sì, probabilmente con una buonuscita. Di certo c'è che i gialloblù turchi si sono tenuti una percentuale sulla futura rivendita, intorno al 50%, almeno per cercare di recuperare quanto speso fra gennaio e gli stipendi: 4 milioni più bonus per prelevarlo dal Milan.