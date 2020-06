Il Fluminense sogna il ritorno di Thiago Silva: no fino al 2022. Obiettivo Qatar

Non solo Milan ed Everton, concorrenti più accreditate per il futuro di Thiago Silva. Secondo Globo Esporte il Fluminense avrebbe un grande sogno: riportare nel club che l'ha lanciato l'idolo e simbolo della società. Thiago Silva, però, vorrebbe restare in Europa fino al 2022, per giocare in Mondiale qatariota, per poi magari chiudere la carriera al Flu. Il brasiliano non rinnoverà il contratto in scadenza in estate con il Paris Saint-Germain.