Il fratello di Giampaolo sul Milan: "Avrebbero potuto aspettarlo un po’ di più, non hanno difeso il suo progetto"

Federico Giampaolo, fratello di Marco, ex tecnico rossonero ora al Torino, ha parlato così dell'esperienza al Milan: "Innanzitutto la parentesi del Milan non la definirei negativa. Lui ha imparato, il Milan ha fatto tesoro degli errori e tutti ora vivono felici e contenti. Certo: avrebbero potuto aspettarlo un po’ di più, come avevano fatto alla Sampdoria al primo anno. Era partito così così, poi la squadra lo ha seguito. A San Siro ha avuto poco tempo e non hanno difeso il suo progetto".