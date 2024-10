Il Giornale sulla dinastia Maldini: "Da Udine a Udine. Oggi tocca a Daniel"

vedi letture

"Da Udine a Udine. Oggi tocca a Daniel": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che domani sera Udine Daniel Maldini potrebbe fare il suo esordio in Nazionale maggiore nello stesso stadio in cui 39 anni anni fa suo papà Paolo debuttò con la maglia del Milan in Serie A (20 gennaio 1985). Da capire se dall'inizio o a partita in corso, ma la sensazione è che domani sarà la serata giusta per il suo debutto in azzurro.

Nei giorni scorsi, parlando di Daniel Maldini, il ct Luciano Spalletti aveva speso belle parole nei confronti dell'attaccante del Monza: "E' il giocatore che mancava alla Nazionale, non è solo elegante, ha struttura fisica e preziosità di gioco, ma anche semplicità nell'avere qualità anche se deve ancora farsi ancora un po' di carattere e personalità".