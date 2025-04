Il Lione di Fonseca ancora furioso con gli arbitri: presentato un altro ricorso

vedi letture

Il Lione ha presentato ricorso al Comitato organizzatore delle competizioni della Lega calcio professionistica francese (LFP) per chiedere che il risultato della sfide contro il Saint-Etienne non venga omologato in attesa della decisione della commissione disciplinare. Le possibilità di successo sono prossime allo zero ma il club di Textor spera di "condizionare" le prossime scelte in vista delle prossime partite decisive per la corsa Champions in Ligue 1,

Il Lione ha perso domenica per 2-1 allo stadio Geoffroy-Guichard, dopo che la partita è stata interrotta per quasi 45 minuti a causa del lancio di una monetina contro l'assistente dell'arbitro Mehdi Rahmouni. Colpito alla testa, quest'ultimo ha sporto denuncia. La commissione disciplinare della LFP ha deciso mercoledì di aprire un'indagine su questi incidenti e renderà pubblica la sua decisione il 7 maggio. Il Lione ha affermato che "la sicurezza dei suoi giocatori non era garantita".

Il ricorso però, è stato presentato per un altro motivo: Corentin Tolisso è stato portato via in barella dopo aver subito un colpo alla caviglia da Lucas Stassin . Inizialmente l'arbitro François Letexier aveva espulso belga, salvo cambiare idea dopo la revisione al VAR. Questa inversione di rotta ha avuto conseguenze dirette sulla partita, perché Stassin - che aveva aperto le marcature poco prima - ha firmato anche il raddoppio nel secondo tempo. All'inizio di questa settimana, il dipartimento arbitrale tecnico (DTA) ha riconosciuto l'errore di giudizio, il terzo negli ultimi quattro mesi a sfavore del club del Rodano.