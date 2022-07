Il Lione non esclude la partenza di Paqueta: sull'ex Milan ci sono Arsenal e Newcastle

Fonte: tuttomercatoweb.com

Bruno Cheyrou, responsabile del mercato in entrata del Lione, non esclude la cessione di Lucas Paqueta. Intervistato da L'Equipe il dirigente ha dichiarato: "Siamo pronti a ogni evenienza ma dobbiamo ad ogni modo ridurre l'organico. In funzione delle partenze, delle offerte, caso per caso, analizzeremo insieme al presidente e a Vincent (Ponsot, il direttore generale). Sono qui per allestire la migliore squadra possibile ma ci sono dei vincoli di cui tenere conto". Il brasiliano ex Milan, 24 anni, è nel mirino di Arsenal e Newcastle.