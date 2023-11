Il Marsiglia pareggia ancora e Gattuso sbotta: "Preferisco perdere 4-0, lo accetterei più facilmente"

vedi letture

Non decolla l'avventura al Marsiglia di Gennaro Gattuso. Il tecnico italiano, subentrato da diverse settimane sulla panchina dell'OM, non è riuscito ad invertire la rotta della squadra, che galleggia a metà classifica e che ieri ha pareggiato contro lo Strasburgo per 1-1. La vittoria manca da quattro giornate, troppe anche per Gattuso, che nel post gara di ieri ha sbottato contro i suoi giocatori: "Non possiamo permetterci di presentare prestazioni come questa. Preferisco perdere 4-0, lo accetterei più facilmente", ha detto l'ex allenatore di Milan e Napoli.

"Mi assumo le mie responsabilità ma non capisco come possa una squadra giocare un primo tempo con quella qualità e poi giocare così male nel secondo. Penso sia stato il peggior secondo tempo da quando sono qua. Sono amareggiato e mi aspetto di più. Aspetto una reazione molto chiara. Mi aspetto continuità, non prestazioni isolate. Una partita non dura 45 minuti. Devi affrontarla con un il giusto stato d’animo”, che parole di Gattuso, riprese da Ouest France.