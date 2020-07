Il Messaggero sulla Lazio: "Milan, questo non è più Acerbi"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 31, uno spazio alla Lazio con questo titolo: "Milan, questo non è più Acerbi". Una stagione anonima in rossonero 8 anni fa, poi la voglia di ripartire da zero: Francesco ora è grande e sogna lo scudetto. Non sta bene, è diffidato, ma Inzaghi a lui non rinuncia mai. Dovrà occuparsi di Ibrahimovic e mantenere la Lazio in scia della Juventus.