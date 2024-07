Il Milan festeggia Angelo Sormani: "Una leggenda"

Non solo Mike Maignan, oggi festeggia gli anni anche Angelo Benedicto Sormani, storico attaccante del Milan di Nereo Rocco. Il calciatore italo-brasiliano ha giocato in rossonero per cinque stagioni dal 1965 al 1970 e ha saputo togliersi diversi sfizi a livello collettivo: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa delle Coppe. In totale, con la maglia del Diavolo addosso, Sormani ha collezionato 180 presenze, segnando in totale 65 gol.

Oggi Sormani compie 85 anni e il Milan ha voluto celebrarlo con un tweet: "Una leggenda italo-brasiliana. Auguri e congratulazioni, Angelo!".