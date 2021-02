Il Milan ricorda Cesare Maldini: oggi avrebbe compiuto 89 anni

Oggi, 5 febbraio, Cesare Maldini, ex capitano rossonero che ha alzato la prima Coppa dei Campioni della storia del Milan, avrebbe compiuto 89 anni. Il club di via Aldo Rossi ha voluto ricordarlo sul proprio profilo di Twitter: "89 anni fa nasceva Cesare Maldini, il capitano del primo Milan Campione d’Europa".

89 years ago today, the Captain of our maiden European triumph was born



