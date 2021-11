Il Palmeiras di Gustavo Gomez e Luiz Adriano vince la seconda Libertadores di fila

Il Palmeiras degli ex Milan Gustavo Gomez e Luiz Adriano batte in finale i connazionali del Flamengo e porta a casa la seconda Copa Libertadores di fila. Una finale molto equilibrata quella fra le due squadre brasiliane che avevano vinto le due precedenti edizioni e si fronteggiavano in quella che era una finale annunciata. Il Palmeiras passa subito in vantaggio con Veiga dopo cinque minuti e gestisce il vantaggio fino a venti dalla fine quando il solito Gabigol trova il pareggio portando la gara ai supplementari. Qui iVerdao mostrano di avere più voglia di chiudere la gara prima dei rigori e sfruttano al meglio un errore dell'ex Lazio Andreas Pereira per trovare la rete decisiva al 95° con Deyverson, entrato in campo quattro minuti prima.