Il retroscena di Albertini: "In due occasioni fui vicino a rinunciare al Milan"

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni protagonisti del mondo rossonero, presenti e passati è stato intervistato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini. Questo un estratto dell'intervista completa (Leggi qui).

"Non sentivo la pressione, era la bellezza di giocare al calcio, dovete sapere che durante i miei trascorsi nel Settore Giovanile del Milan ho portato indietro due volte la borsa. Un anno perchè non giocavo, e io volevo divertirmi con questo sport, e la seconda volta perchè non studiavo molto a scuola, quindi i miei genitori si fecero sentire: in quelle due occasioni fui davvero vicino a rinunciare al Milan. In quel periodo feci diversi sacrifici, a 14 anni ero nei giovanissimi nel Milan e prendevo il bus per andare a scuola a Seregno, poi dovevo uscire e correre per per raggiungere la stazione di Milano. Alla sera o tornavo con i mezzi oppure con amici, ero stanco e studiavo alla mattina alle 5 o alle 7".