Il Rimini di Buscè sfida la Ternana di Abate: "Siamo stati compagni ad Empoli nella stagione 2007-08, lui veniva dalla Primavera del Milan"

Antonio Buscè, tecnico del Rimini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo della Ternana: "Con Ignazio Abate siamo stati compagni ad Empoli nella stagione 2007-08, lui veniva dalla Primavera del Milan. Poi l'ho incontrato da avversario con le giovanili in questo anno. Abbiamo entrambi un percorso importante alle spalle, lui è partito da un top club europeo come il Milan, io da Empoli, anche se per lui è il primo anno in prima squadra mentre io ho già un'esperienza con la Vibonese l'anno scorso".

I biancorossi puntano a confermare il cammino brillante in trasferta: "Affrontiamo una squadra candidata a vincere il campionato senza passare per i playoff, conosciamo il blasone e la forza della Ternana e siamo consapevoli che, in trasferta, abbiamo fatto cose importanti da ripetere anche domani. Abbiamo recuperato Chiarella e De Vitis mentre Gorelli si è fermato ieri per precauzione e lo stiamo valutando. Decideremo nelle prossime ore. Poi ci sono i soliti Cioffi e Malagrida, che stanno recuperando e nel giro di 15-20 giorni potrebbero tornare in gruppo. Cernigoi sta migliorando, la settimana prossima farà un controllo e poi tornerà a pieno regime in gruppo".

Sugli avversari: "Ci sono dei giocatori di categoria superiore che sono rimasti a Terni anche dopo la retrocessione, ha calciatori importanti come Cianci e Cicerelli. La Ternana è nel gruppo di squadre, con Pescara ed Entella, destinata a lottare per vincere il campionato e finora sta rispettando le aspettative".