Il Torino tratta con il Monaco per Pellegri: si può chiudere a 4,5 milioni

Continua la trattativa fra Torino e Monaco per Pietro Pellegri. Come si legge sulle pagine di Tuttosport c'è ancora distanza fra le parti, ma non è difficile da colmare. I francesi si erano accordati con il Milan per un riscatto fissato a 6 milioni, ma in sede di definizione con i granata sono disposti a procedere con uno sconto. Per adesso sono scesi a 5 milioni, con Cairo che ha però dato mandato a Vagnati di tentare la chiusura del discorso a 4. L'intesa può essere trovata intorno ai 4,5 milioni.