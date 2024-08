Il Venezia vuole esperienza in difesa: sondata la possibilità Kjaer

Il Venezia è alla ricerca di rinforzi per il proprio pacchetto arretrato. La stagione della formazione arancioneroverde, neo promossa dopo i playoff l'anno scorso. è iniziata con il piede sbagliato con la sconfitta di Roma contro la Lazio per 3-1 e il ko in Coppa Italia a Brescia con il medesimo risultato. Questa sera alle 18.30, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco scenderà in campo al "Franchi" di Firenze contro i viola di Raffaele Palladino per provare a conquistare i primi punti del nuovo campionato.

Sondaggio per Simon Kjaer

E la proprietà allora punta un nome per la difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club veneto avrebbe effettuato un sondaggio per arrivare a Simon Kjaer. L'ex capitano del Milan è svincolato dopo l'esperienza in rossonero quindi sarebbe un ottimo innesto senza avere la spesa del cartellino.

121 presenze con il Milan

A giugno scorso è terminata l’avventura in rossonero del centrale danese. Arrivato al Milan nel gennaio del 2020 dall’Atalanta è sceso in campo in 121 occasioni fra le varie competizioni segnando anche un gol. Ora la possibilità di ripartire ancora con il Venezia che si sarebbe interessato alle sue prestazioni. Vedremo se questo sondaggio si trasformerà in una trattativa di mercato.