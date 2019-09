Incocciati sul derby: "Ha evidenziato le differenze tra Milan e Inter"

Beppe Incocciati, ex rossonero, ha commentato così il derby di sabato vinto 2-0 dall'Inter: "Il match di due giorni fa ha evidenziato le differenze in campo tra le due formazioni, a livello di concentrazione e organizzazione. I nerazzurri hanno un gioco corale, il Milan prova a basarsi sui singoli, sugli elementi di spicco come Suso. L'Inter è più organica, tutti lavorano sapendo cosa fare. Il Milan di oggi è alla ricerca di sincronismi, per ora non sono produttivi".