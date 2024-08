Inizia una grande giornata per Sandro Tonali: oggi tornerà a giocare. Howe: "È emozionato"

Il calvario di Sandro Tonali è finito. Come comunicato dal Newcastle: "Il club ha ricevuto conferma formale dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) che la sanzione sportiva del giocatore sarà valida fino a martedì 27 agosto, incluso". L'ex centrocampista del Milan sarà disponibile dunque per il match di domani (28 agosto) contro il Nottingham Forest, valido per il secondo turno di EFL Cap.

Di Tonali ha parlato anche il tecnico dei Magpies, Eddie Howe: "Sarà sicuramente in squadra, è in forma, solo che non ha avuto modo di giocare. Ha fatto tutto il resto. Ha lavorato duramente per essere al top della sua forma fisica. Immagino una gamma di emozioni, molta eccitazione, quando hai molto tempo".