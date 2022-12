Inter, contatto con l'agente di Kessie: operazione possibile solo al verificarsi di due condizioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Franck Kessie, dopo l'addio al Milan, non è felice del ridotto minutaggio che sta trovando al Barcellona. Da qui sono partite nei giorni scorsi le indiscrezioni sul suo futuro, col suo agente che secondo il Corriere dello Sport sondando il terreno per un ritorno in Italia ha incassato un no secco da parte dei rossoneri e un'apertura da parte dell'Inter. Con i dirigenti nerazzurri l'entourage del centrocampista si è lasciato dicendo di risentirsi in primavera, quando le situazioni saranno più chiare, anche se l'Inter ha già dettato alcune condizioni: operazione da chiudere solo in prestito e con parte dell'ingaggio (6,5 milioni netti) pagati dal Barça.