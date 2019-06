Inter, torna di moda Darmian: l'esterno spinge per lasciare il Man.United

L'Inter torna in corsa per Matteo Darmian, esterno del Manchester United che nei giorni scorsi era in vacanza proprio a Milano. Come riporta Fcinternews.it il laterale classe '89 ritiene concluso il suo ciclo al Manchester United e spinge per tornare in Italia, con l'Inter meta preferita. Antonio Conte lo apprezza da tempo e se il Manchester United dovesse fare uno sconto sui 12 milioni di valutazione, la pista Inter potrebbe tornare calda.