Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Cristiano Ronaldo: "Lo porto come esempio nel mio spogliatoio perché so come si allena. Però sono un po’ arrabbiato con lui e Messi: grazie a loro, sembra che nelle coppe io e Raul abbiamo segnato poco...".