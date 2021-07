Inzaghi ricorda le due Champions con il Milan: "Quella del 2003 resta speciale, che emozione la doppietta in finale nel 2007"

Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport delle due Champions League che ha vinto con il Milan: "La prima del 2003 fu una cavalcata meravigliosa e aver battuto l’Inter in semifinale e la Juventus in finale, ai rigori, resta una cosa davvero speciale. La Champions del 2006-07, invece, fu inattesa: ero in vacanza da pochi giorni dopo il Mondiale vinto e corsi in ritiro a Milanello per i preliminari. L’avventura iniziò con un gol alla Stella Rossa a San Siro e si concluse con una doppietta al Liverpool in finale ad Atene: che emozione".