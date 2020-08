Inzaghi su Ibra: "Spero rimanga al Milan, Zlatan può dare ancora tanto"

Intervistato da SkySport24, Filippo Inzaghi, ex rossonero e attuale allenatore del Benevento, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo visto tutti quello che Ibra ha dato al Milan. Mi auguro possa restare in rossonero e possa iniziare la stagione visto che l'anno scorso è arrivato e gennaio e iniziare a stagione in corso non è mai facile. Spero possa essere agli ordini di Pioli già dall'inizio perchè Zlatan può dare ancora tanto".