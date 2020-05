Ippodromo a porte chiuse, Niang entra lo stesso per seguire il suo cavallo: multato

Ancora una disavventura per M’Baye Niang, ex attaccante di Milan, Genoa e Torino oggi in forza al Rennes. Il senegalese infatti è stato pizzicato in un ippodromo di Marsiglia nonostante le porte chiuse, provvedimento necessario causato dall'emergenza sanitaria. Niang, che è stato multato insieme altre quattro persone, era all'ippodromo per assistere alla vittoria di uno dei suoi cavalli.