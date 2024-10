Italia, la terza generazione di Maldini in azzurro: Cesare aveva esordito nel 1960, Paolo nel 1988. E ieri Daniel

Da ieri sera sono ufficialmente tre i Maldini ad aver vestito la maglia della Nazionale. Il primo in ordine cronologico fu Cesare che ha esordito il 6 gennaio 1960 e ha totalizzato 14 presenze. Successivamente è toccato a Paolo Maldini. Nel suo caso, il debutto è arrivato il 31 marzo 1988: in totale la leggenda del Milan ha collezionato 126 partite, l'ultima il 18 giugno 2022. E' il terzo all-time in maglia azzurra alle spalle di Buffon e Cannavaro. Ieri infine Daniel Maldini, entrato nei minuti finali del match contro Israele al posto di Giacomo Raspadori.

Sull'esordio di Daniel Maldini così s'è espresso in conferenza stampa il commissario tecnico Luciano Spalletti al termine di Italia-Israele 4-1: "Maldini ha giocato solo pochi minuti ma ha dimostrato di saper fare tutto. Ha giocato una palla dentro con qualità altissima, anche quando l'ha spostata e ha tirato in porta ha fatto una cosa in zero secondi con grande forza. Poi ha questa facilità di palleggio: ha fisico, ha velocità, quando ti mette il muso davanti non lo riprendi più".