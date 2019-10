Italia Legends, Gattuso: “Se spero di essere alla prossima partita? No, significherebbe continuare un percorso intrapreso da anni"

Gennaro Gattuso, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport altermine della gara tra Italia Legends e Germania: “Scherzi ai miei compagni? No, oggi sono più responsabile, meno cazzeggio, ho cambiato ruolo. Mi ha fatto molto piacere passare questa giornata con i miei ex compagni. Sono dieci chili in più rispetto a qualche anno fa ma c’è sempre la voglia di giocare a calcio. Quando si sente l’inno e indossi questa maglia vivi un sogno, è sempre un qualcosa di particolare. Quando smetti un po’ te ne penti ma ogni cosa ha il suo tempo. Se ci sarò anche alla prossima partita? Spero di no, significherebbe continuare quello che ho già intrapreso da qualche anno (cioè tornare ad allenare, ndr)“.