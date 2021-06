Italia, Pessina: "È un gol che ricorderò per tutta la carriera"

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Non ho ancora realizzato di aver fatto un gol al Galles, figuriamoci questo. Me lo porterò dietro per tutta la carriera, è stato fantastico, ma l'importante è che abbiamo passato il turno con un'altra bella vittoria". Così l'azzurro Matteo Pessina, autore della seconda rete della vittoria contro l'Austria. "Il bello di questa squadra è però che qui può segnare chiunque e penso anche che si veda da fuori che siamo un grandissimo gruppo - ha proseguito il giocatore dell'Atalanta a Sky Sport -. Chi entra in campo fa bene ed è la cosa più bella". (ANSA).