Kakà: "Adoro i miei ex compagni, ma se c’è il Milan ovviamente tifo Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ricardo Kakà, ex campione rossonero, ha parlato dei tanti ex compagni di squadra, come Pirlo e Gattuso, che allenano ora rispettivamente Juventus e Napoli, ma nel suo cuore c'è sempre il Milan: "Come mi regolo nelle sfide incrociate? Guardo da amante del calcio, ma se c’è il Milan ovviamente tifo Milan. Adoro gli amici, però il senso di appartenenza per un club non si può cancellare. E va oltre l’affetto che si prova per quelli con i quali hai vissuto tante esperienze".