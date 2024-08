Kakà diventava un giocatore del Milan esattamente 21 anni fa: "Per sempre rossonero"

vedi letture

Ricardo Kakà ha fatto la storia del Milan. In pochi anni, ha trionfato in Italia, in Europa, nel mondo, e oltre ai riconoscimenti raggiunti con il club, ha estasiato tutti con le sue giocate straordinarie, guadagnandosi il Pallone d'Oro nel 2007, davanti a fenomeni come Messi e Cristiano Ronaldo. Una storia d'amore, quella tra Kakà e il Milan, durata dal 2003 al 2009 e un altro anno nella stagione 2013/14.

Proprio il brasiliano ricorda che oggi, il 19 agosto di 21 anni fa, iniziava ufficialmente la sua avventura in rossonero. Ecco il post: