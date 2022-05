Kakà: "Mi piacerebbe che nel calcio ci fosse più talento. Non vorrei vedere giocare solo robot"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Kakà, ex giocatore di Milan e Real Madrid, ha parlato durante l'evento AK Coaches' World. Queste le sue parole sul calcio di oggi e sui calciatori più talentuosi: "Mi piacerebbe molto che mantenessimo il talento. Stiamo vedendo sempre più giocatori molto forti e fisici, ma ci sono ancora giocatori molto talentuosi. Oggi penso che uno dei migliori giocatori al mondo sia Mbappé, è fenomenale, fortissimo e ha tanto talento, riesce a fare cose incredibili in campo. Poi abbiamo Cristiano, Messi, Neymar. Mi piacerebbe che il talento fosse preservato, non vorrei veder giocare solo i robot, non bisognerebbe fare affidamento solo sui dati", le parole riportate da AS.