Kakà: "Spero che il Milan possa riprendersi presto. In bocca al lupo a mister Pioli"

Ricardo Kakà, ai microfoni di Sky, ha commentato così il momento difficile del Milan: "Vediamo come andrà, Pioli è appena arrivato, speriamo che il Milan possa riprendersi presto. In bocca al lupo a mister Pioli, spero possa fare un bel lavoro. E' difficile capire cosa sta succedendo se non sei dentro alla squadra. Secondo la dirigenza, l'allenatore è stato uno dei problemi e con il cambio è stato risolto. Ma non essendo dentro al club non è facile dare un giudizio. Da tifoso milanista mi auguro d'ora in poi le cose vadano bene".