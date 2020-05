Kaladze: "Il 6-0 è stato il mio primo derby di Milano. Champions? Sapevamo preparare bene le grandi partite"

Intervenuto in diretta su Instagram con Carlo Pellegatti, l'ex rossonero Kakhaber Kaladze ha ricordato così il derby del 6-0 del 2001 e la doppia stracittadina di Champions del 2003: "Quello del 2001 era il mio primo derby di Milano, sapevo cosa significava per i tifosi e quindi mi ero preparato molto bene. Ho fatto l'assist a Sheva anche, avevamo fatto una grandissima partita. Doppio derby di Champions del 2003? Una tensione incredibile, non sono state partite facili. La nostra forza però era che sapevamo preparare bene le grandi partite. Magari contro le piccole facevamo più fatica, ma in Champions abbiamo fatto grandi cose".