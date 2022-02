Kaladze: "Pace e vittoria per i nostri fratelli dell'Ucraina"

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan e oggi sindaco di Tbilisi in Georgia, si è così espresso su Twitter inviando un messaggio di supporto al popolo ucraino dopo l'invasione russa. "Pace e vittoria per i nostri fratelli dell'Ucraina".

Peace and victory to our brotherly Ukrainian people! 🇺🇦 — Kakha Kaladze (@kakhakala) February 24, 2022