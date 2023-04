Kaladze ricorda la finale di Manchester del 2003: "Quella con la Juventus è stata una partita da libri di storia del calcio"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kakhaber Kaladze, ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato cosa ricorda delle finali di Champions vissute con il Milan: "Due realtà differenti. La prima volta ero da poco arrivato a Milano e può immaginare la tensione che da giorni prima della partita ti entra dentro. Quella con la Juventus è stata una partita da libri di storia del calcio; per come si è giocata, per come si è risolta e per l’ambiente che si era creato a Manchester con i nostri tifosi. Quella di Istanbul, come si è già detto varie volte, è stata una finale surreale per come si è poi conclusa, la palla non voleva proprio entrare...