Kalulu soddisfatto: "Punto importante contro un Milan di qualità"

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Milan chiusa sullo 0-0.

Sensazioni?

"Punto importante, contro un avversario di qualità. Potevamo fare di più per vincere, ma era fuori casa e quando non perdiamo va bene per avanzare".

Che emozione è stata tornare a San Siro?

"Non è una partita come le altre, c'è sempre un'emozione in più. Devo fare il professionista, ma in questo stadio è un qualcosa di differente".

Avevi una particolare determinazione per com'è andata in estate?

"Il calcio è sempre fatto di decisioni. Vogliamo sempre vincere, al di là dell'avversario".

Gli attaccanti difendono molto.

"Sappiamo che non corriamo grandi pericoli, grazie anche ai centrocampisti e agli attaccanti".