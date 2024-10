Kalulu, un rimpianto per il Milan? Lui risponde così

vedi letture

L'acquisto di Pavlovic ed Emerson Royal e l'assenza di acquirenti per Malick Thiaw ha ristretto il cerchio su Pierre Kalulu, nonostante la sua duttilità. Hanno pesato sulla scelta anche le ultime due stagioni: nell'ultima dove a causa degli infortuni ha saltato 36 partite, la precedente invece lo ha visto protagonista di diverse prestazioni sotto la sufficienza, anche se parliamo di un torneo come quello 2022/23 particolarmente complicato per tutta la rosa, compreso il compagno di reparto Tomori col quale ha composto la cerniera che ha portato allo scudetto.

Ora, il francese è un perno della difesa della Juventus, e non mancano quindi le domande piccanti sul suo passato. A Sky Sport la domanda per Kalulu in merito a un presunto rimpianto per i tifosi del Milan:

"Pierre, sai di essere un rimpianto per i tifosi rossoneri?"

La risposta del francese è senza polemica, quasi a non voler rispondere alla simpatica provocazione: "Forse parlo troppo..".