Kessie e le differenze tra Milan e Barcellona: "Due modi diversi di intendere il calcio, ma lo stesso obiettivo: vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex rossonero Franck Kessie, intervistato da Sport, ha commentato così le differenze che ha trovato tra Milan e Barcellona:"Direi che sono due modi molto diversi di giocare e intendere il calcio. Qui è molto più tecnico. La particolarità è vincere, sì, ma non in ogni modo. Devi farlo giocando bene, mantenendo un'identità, prendendoti cura del pallone. Al Milan è stato diverso, era tutto più diretto. La cosa principale era il risultato. Ciò che non cambia è che in entrambi i club devi vincere, ovviamente".