Kessie in tribuna contro il Milan, ma il mercato - secondo Xavi - non c'entra

Ha fatto molto rumore l'assenza di Franck Kessie dai giocatori scesi in campo questa notte nell'amichevole tra Barcellona e Milan, proprio l'ex squadra dell'ivoriano, ormai molto vicino a lasciare i catalani. Ma, nonostante il pressing della Juventus, le ragioni della sua mancata presenza non sono dovute al mercato, almeno da quanto ammette il tecnico Xavi: "Kessie non ha giocato perché ha un piccolo problema. In quanto al suo futuro, sa perfettamente qual è la situazione", ha detto a Tv3.

Classe '96, Kessie sembra non fare più parte dei piani del Barcellona, dopo una prima stagione tra alti e bassi, in cui non sempre è riuscito a conquistare i gradi da titolare in campo. L'ex Milan potrebbe tornare in Italia, in Serie A, dove c'è la Juventus di Massimiliano Allegri che spinge per averlo.