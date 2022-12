Kessie scontento in Blaugrana: Inter e Napoli sulle tracce dell'ivoriano

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Franck Kessie non è contento al Barcellona, l'ex giocatore rossonero non sta trovando minuti e continuità alla corte di Xavi e vorrebbe già salutare la compagnia dopo pochi mesi. Sulle sue tracce, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina che riprende un'indiscrezione arrivata dalla Spagna, ci sarebbero due club italiani. Non il Milan, però: infatti Kessie sarebbe nel mirino dell'Inter e del Napoli che puntano a un'operazione in prestito, con ingaggio pagato dai blaugrana in parte.