Kjaer annuncia il ritiro dalla nazionale: "È sempre stato un onore e un privilegio rappresentare la Danimarca"

Dopo 132 presenze e 5 gol, Simon Kjaer ha deciso di annunciare il suo ritiro dalla nazionale danese. L'ex difensore del Milan l'ha fatto in un emozionante post pubblicato sui propri canali social, nella cui didascalia ha scritto:

"C'è un'ultima volta per tutto.

Ho deciso di ritirarmi dalla Nazionale danese dopo 15 fantastici anni in biancorosso.

Il momento mi sembra giusto ma anche un po’ triste, perché il sentimento di unione dentro e intorno alla squadra nazionale ha significato molto per me ed è stato una parte così importante della mia intera vita adulta.

Quando avevo quattro anni e ho iniziato a giocare a calcio, non mi sarei mai sognata di giocare 132 partite con la mia nazionale e di partecipare a sei Mondiali ed Europei con la Danimarca.

Sono molto orgoglioso dell’enorme privilegio di essere stato il capitano della nazionale negli ultimi otto anni.

Grazie di cuore a tutti alla DBU, agli allenatori, allo staff, ai miei numerosi compagni di squadra nel corso degli anni e soprattutto ai fantastici tifosi danesi per tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme.

È sempre stato un onore e un privilegio rappresentare la Danimarca."

Nel frattempo Simon Kjaer sarebbe alla ricerca di una nuova avventura in carriera, forse l'ultima, con la Real Sociedad che potrebbe essere una soluzione considerato l'interesse mostrato in questi giorni.