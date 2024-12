Krunic a Sky: "Quando sono andati via Paolo e Ricky ho perso tanti punti di riferimento, e non mi sentivo apprezzato dai nuovi dirigenti come prima"

Rade Krunic, ex rossonero e centrocampista della Stella Rossa, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

Che effetto ti fa tornare a San Siro?

“Sono sensazioni incredibili, non vedevo l’ora di venire qua allo stadio. Ci sono stato due mesi fa per giocare contro l’Inter ma questa è un’altra cosa. Sono stato tanti anni qua e mi trovo benissimo. Non vedo l’ora di cominciare domani”.

Perché sei andato via?

“Avevo tanti punti di riferimenti come Stefano (Pioli, ndr). Devo dire la verità, che da quando sono andati via Paolo e Ricky (Maldini e Massara, ndr), e anche Zlatan, ho perso tanti punti di riferimento, non mi sentivo al massimo e non mi sentivo apprezzato dai nuovi dirigenti come prima. La mia scelta non è stata facile, questo è il miglior club al mondo per me. Dovevo fare le mie scelte ed era il momento giusto per farlo”.