L'Al-Alhli di Kessie vince e raggiunge Pioli, che però oggi può riallungare

vedi letture

Nell'ultimo incontro previsto per ieri e valido il 16esimo turno di Saudi Pro League, l'Al Ahli è riuscito ad imporsi per 2-1 sull'Al-Ettifaq. Gabri Veiga ha aperto le marcature al 30° minuto di gioco, poi l'ex Liverpool 'Bobby' Firmino ha raddoppiato al 63°.

Nel recupero finale l'ex giocatore del PSG, Georginio Wijnaldum, ha accorciato le distanze, ma non è servito a nulla. Grazie a questa vittoria, l'Al-Ahli si trova al quinto posto in classifica, con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli agganciati in pieno a quota 29 punti. Da segnalare l'utilizzo di Kessié, ex Milan, da centrale di sinistra anziché centrocampista in protezione davanti la difesa.

Risultato

Al Ettifaq - Al Ahli 1-2

Veiga 30', Firmino 63'; Wijnaldum 90'+1

Il programma completo

Lunedì 20 gennaio

Al Fayha - Al Kholood 1-0

Al Raed - Al Okhdood 0-2

Al Ettifaq - Al Ahli 1-2

Martedì 21 gennaio

Al Khaleej - Al Nassr

Al Riyadh - Al Taawoun

Al Hilal - Al Wehda

Mercoledì 22 gennaio

Al Orobah - Al Qadsiah

Al Fateh - Damac

Al Ittihad - Al Shabab

CLASSIFICA

Al Hilal 40 punti

Al Ittihad 40

Al Qadsiah 31

Al Nassr 29

Al Ahli 29 *

Al Shabab 26

Al Khaleej 23

Al Taawoun 22

Al Riyadh 22

Damac 18

Al Ettifaq 18 *

Al Kholood 16 *

Al Okhdood 15 *

Al Fayha 15 *

Al Raed 14 *

Al Orobah 13

Al Wehda 12

Al Fateh 6

*una giornata in più