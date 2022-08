L'ex calciatrice del Milan Berglind Björg Thorvaldsdóttir è una giocatrice del Psg. Lo ha annunciato la stessa islandese sul proprio profilo twitter. La giocatrice arrivò a Milano nell'inverno del 2020 e trovò 5 gol in 5 partite disputate in un campionato condizionato dalla pandemia. In autunno fece ritorno in patria.