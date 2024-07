L'ex Milan Bonaventura, ora svincolato, potrebbe ripartire dal Como

Uno svincolato di lusso. Giacomo Bonaventura e la Fiorentina si sono salutati ormai tre settimane fa. Il centrocampista era in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno e non ha rinnovato il proprio contratto. "Grazie per il supporto che mi avete sempre dimostrato - aveva detto ai suoi ex tifosi sui social - siete fantastici e vi apprezzo molto per essere sempre stati al mio fianco in ogni momento di queste stagioni. La passione e l’energia che portate allo stadio sono state una fonte di grande motivazione per me e per tutta la squadra. Un ringraziamento speciale va anche ai miei compagni di squadra a mister Italiano e a tutto il club. È stato un piacere lavorare e crescere con voi".

Via a parametro zero

Titolare quasi inamovibile per Vincenzo Italiano almeno fino alla scorsa stagione quando è stato meno impiegato dal tecnico viola. Il centrocampista ha sfiorato persino il rinnovo automatico al raggiungimento del 70% delle presenze sul totale delle gare disputate ma alla fine questo dato non è stato toccato e l’accordo sul prolungamento contrattuale alla fine non è arrivato con il calciatore che ha lasciato Firenze a parametro zero.

Como in pole

Alla fine l’ex Atalanta e Milan non farà parte della squadra di Raffaele Palladino che inizierà la stagione ma non rimarrà fermo a lungo visto che ci sarebbero diversi club su di lui che lo cercano. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in pole per la prossima stagione potrebbe esserci il Como che avrebbe messo gli occhi sul giocatore.