L'ex Milan Castillejo potrebbe ripartire dal Brasile: sullo spagnolo c'è l'International

Samu Castillejo potrebbe ripartire dall'Internacional. Il club brasiliano, come riportato da TNT Deportes Brasil, sta cercando rinforzi nel mercato degli svincolati: l'entourage del giocatore ha già fatto sapere che la volontà dell'ex Milan è quella di giocare nel calcio brasiliano, motivo in più per convincere la dirigenza a trovare l'accordo con l'esterno.

Castillejo ha 29 anni e ha iniziato la sua carriera a Malaga. Ha poi giocato col Villarreal prima di essere acquistato dal Milan nel 2018 per oltre 21 milioni di euro. Coi rossoneri ha giocato 113 gare vincendo anche il campionato nella stagione 2021-22: la scorsa stagione ha giocato al Sassuolo (in prestito dal Valencia), ma l'avventura in neroverde è totalmente da dimenticare, con 19 presenze e zero gol.