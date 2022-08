L'ex Milan Nina Stapelfeldt subito in gol alla prima amichevole con la maglia del Como

MilanNews.it

Sono bastati due allenamenti e 20 minuti all'ex Milan Nina Stapelfeldt per trovare il primo gol con la maglia del Como, nell’amichevole giocata in casa del Chievo Verona. La svizzera ha confermato grande feeling con la rete e una forma ritrovata dopo il leggero infortunio subito con la nazionale durante la preparazione per l’Europeo. Nello scorso anno 6 marcature per la rossocrociata con la maglia del Milan in poco più di 900’: quest’anno avrà la possibilità di migliorare il suo score…