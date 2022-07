L'ex Milan Paquetà nel mirino dell'Arsenal: Lione in attesa della prima offerta per il brasiliano

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Arsenal guarda in Francia per rinforzare il proprio centrocampo. I Gunners stanno cercando elementi in vista della prossima stagione e, secondo quanto riporta il Times, avrebbero messo nel mirino anche Lucas Paqueta. Il quotidiano poi aggiunge che per il momento non ci sarebbero stati approcci con il Lione per l'ex Milan.