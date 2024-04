L'ex Milan Patrick Kluivert si candida per la prestigiosa panchina dell'Ajax

Chi sarà il prossimo allenatore dell'Ajax? Una delle stagioni più sciagurate della storia recente del club di Amsterdam sta per terminare e la dirigenza sta già studiando i possibili candidati a rilevare il posto occupato dal traghettatore John van't Schip.

Tra questi, almeno per il momento, non figura quello di una leggenda dei lancieri, un ex giocatore che ha regalato l'ultimo trionfo in Coppa dei Campioni nel 1995. Patrick Kluivert, indimenticato attaccante tra le altre anche di Barcellona e Milan, si è rammaricato ai microfoni di Ziggo Sport: "Non cerco riconoscimenti ma penso che potrebbe essere un bene per il club. Penso di essere adatto per l'Ajax,a livello personale posso trasmettere in modo ottimale le mie esperienze ai giocatori".

Lo stesso Kluivert ha poi confermato di non aver ricevuto tre mensilità dall'Adana Demirspor, la squadra che ha allenato a inizio stagione prima di risolvere il contratto dopo poche giornate insieme al suo staff.