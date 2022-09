MilanNews.it

Secondo quanto riportato da TMW, la Cremonesa sarebbe alla ricerca di un altro centrocampista in queste ultime ore di mercato. Tra i possibili nomi, oltre a quello di Akpa-Akpro della Lazio, c'è anche quello dell'ex giocatore del Milan Soualiho Meitè, in rossonero per pochi mesi dal gennaio fino a giugno 2021. Il francese è attualmente in forza al Benfica.