La Real Sociedad valuta un colpo dagli svincolati per la difesa: idea Kjaer

La Real Sociedad sta esplorando il mercato in cerca di giocatori per rinforzare la propria difesa. L'attenzione è rivolta a un profilo esperto, in grado di far crescere Pacheco e soprattutto Jon Martín, considerato uno dei migliori talenti del club basco.

n questo senso ci sono diversi svincolati che possono essere utili alla causa: in particolare gli occhi sono puntati sul tedesco Mats Hummels, sul danese Simon Kjaer e sul camerunese Joel Matip. Piace anche Mario Hermoso, ancora senza squadra dopo il mancato rinnovo con l'Atletico Madrid, ma le sue pretese sono eccessive e dovrebbe finire in Arabia Saudita con un contratto milionario.

Quello che piace di più è Mats Hummels: le sue ultime stagioni al Borussia Dortmund e le partite con la Nazionale tedesca non hanno lasciato dubbi sul suo stato di forma; Kjaer, invece, è stato a lungo un titolare fisso del Milan e ha già esperienza nel campionato spagnolo avendo giocato nel Siviglia (46 partite) e le 150 presenze con la nazionale danese spiegano da sole la sua carriera. Matip è invece un difensore altrettanto esperto, che ha ottenuto grandi risultati con le maglie di Schalke 04 e Liverpool, club con cui il suo contratto è scaduto a giugno. Ha giocato quasi 200 partite in Bundesliga, 150 in Premier League e 57 in Champions League. Infine, si è parlato anche di Sergio Ramos, ma il suo acquisto sembrerebbe inverosimile soprattutto per le cifre che l'ex difensore centrale del Real Madrid starebbe chiedendo dopo aver lasciato il Siviglia.