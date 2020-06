La top 11 di Zambrotta: presenti anche tre ex rossoneri

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Gianluca Zambrotta ha stilato la sua top 11, scegliendo tra i suoi ex compagni di squadra: "Scelgo sicuramente Buffon in porta. Davanti non posso non mettere Cannavaro, Nesta e Maldini che sono stati tre giocatori che hanno fatto la storia del calcio mondiale. E dunque, già con questi 4 in difesa, si potrebbe giocare con tutti attaccanti in avanti. Ma a centrocampo metto Pirlo, Xavi e Iniesta. Zidane trequartista alle spalle di Messi, Del Piero e Nedved. Ne restano fuori tanti come Ibrahimovic, Eto’o, Ronaldinho, Trezeguet, Henry, Kakà, Shevchenko… Una infinità. Ma indico quelli che mi hanno colpito di più per tante cose: talento puro e costanza, negli anni, nel fare la differenza".